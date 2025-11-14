Завершується акція від Харківського зоопарку: коли і як розіграють подарунки

Акція «130 років разом із Харківським зоопарком», що стартувала у черні, добігає кінця. У пресслужбі зоопарку розповіли, коли розіграють подарунки.

«До неділі, 16 листопада, адміністратори на входах ще прийматимуть ваші буклети та клеїтимуть наліпки. Тож, якщо ви не встигли зібрати всі 10 наліпок, саме час завітати до зоопарку та зробити свій останній крок до перемоги», – йдеться у повідомленні.

А вже у вівторок, 18 листопада, планують провести урочистий розіграш. У зоопарку кажуть: з огляду на погодні умови, він відбудеться в онлайн-форматі: у трансляції в мережі «Інстаграм».

«Імена переможців ми оголосимо у спеціальному пості, а потім обов’язково зв’яжемося для вручення подарунків», – додали в зоопарку.

Нагадаємо, до свого ювілею Харківський зоопарк запускав подарункову акцію «130 років разом із зоопарком!». Вона тривала з 13 червня. Щоб виграти подарунок – сувенірну продукцію до ювілею, потрібно було просто 10 разів відвідати зоопарк. За кожен день на вході видавали наліпку, яку треба було вклеїти у буклет.