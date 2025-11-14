Завершується акція від Харківського зоопарку: коли і як розіграють подарунки
Акція «130 років разом із Харківським зоопарком», що стартувала у черні, добігає кінця. У пресслужбі зоопарку розповіли, коли розіграють подарунки.
«До неділі, 16 листопада, адміністратори на входах ще прийматимуть ваші буклети та клеїтимуть наліпки. Тож, якщо ви не встигли зібрати всі 10 наліпок, саме час завітати до зоопарку та зробити свій останній крок до перемоги», – йдеться у повідомленні.
А вже у вівторок, 18 листопада, планують провести урочистий розіграш. У зоопарку кажуть: з огляду на погодні умови, він відбудеться в онлайн-форматі: у трансляції в мережі «Інстаграм».
«Імена переможців ми оголосимо у спеціальному пості, а потім обов’язково зв’яжемося для вручення подарунків», – додали в зоопарку.
Нагадаємо, до свого ювілею Харківський зоопарк запускав подарункову акцію «130 років разом із зоопарком!». Вона тривала з 13 червня. Щоб виграти подарунок – сувенірну продукцію до ювілею, потрібно було просто 10 разів відвідати зоопарк. За кожен день на вході видавали наліпку, яку треба було вклеїти у буклет.
Читайте також: Тисячу гривень «зимової підтримки» видають з 15 листопада: як отримати гроші
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: акция, зоопарк, новини Харкова, подарки;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Завершується акція від Харківського зоопарку: коли і як розіграють подарунки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 12:36;