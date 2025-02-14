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«Візьми друга»: в День закоханих собак із притулку вигулювали в центрі Харкова

Суспільство 15:07   14.02.2025
Вікторія Яковенко
«Візьми друга»: в День закоханих собак із притулку вигулювали в центрі Харкова Фото: Харківська міськрада

До Дня закоханих у Харкові відбулася акція «Валентинка для тваринки».

Волонтери разом з 17 собаками з притулку пройшли центральними вулицями міста, щоб привернути увагу до безпритульних тварин і допомогти їм знайти нові родини, розповіли в міськраді.

«Це не перша така ініціатива в Харкові. Під час акції «Візьми друга з притулку», яка відбулася 10 січня, вдалося прилаштувати одразу п’ятьох собак. Також завдяки заходу люди згодом приїжджали до притулку та забирали додому котів і собак», – зазначили у мерії.

Там додали, що за минулий рік КП «Центр поводження з тваринами» знайшов нових власників для 1342 тварин, а ще 912 собак і котів передав під опіку волонтерів. Також працівники центру тимчасово прихистили тварин 250 пухнастих переселенців з зони бойових дій.

Зараз у міському притулку – 400 собак та 100 котів, які шукають родини. Обрати собі тварину можна на сайті або безпосередньо в притулку.

акция в Харькове
Фото: Харківська міськрада
акция в Харькове
Фото: Харківська міськрада
акция в Харькове
Фото: Харківська міськрада
акция в Харькове
Фото: Харківська міськрада
акция в Харькове
Фото: Харківська міськрада
акция в Харькове
Фото: Харківська міськрада
акция в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: 14 лютого у Харкові: «валентинка» від Терехова та зізнання містян (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 15:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Дня закоханих у Харкові відбулася акція «Валентинка для тваринки».".