Концерт до Дня закоханих, 5G у Харкові, підтоплення – підсумки 14 лютого
Фото: Василь Голосний
МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 лютого.
Подарунок від нацгвардійців
Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ влаштував концерт у метро Харкова. Зазначають: це був подарунок рідному місту до Дня закоханих.
Харківщину підтоплює
На Харківщині через різке потепління почав інтенсивно танути сніг. Це призвело до підтоплення житлового сектору. Такі випадки зафіксували у Берестинському, Ізюмському та Харківському районах. Для відкачування води рятувальники залучили мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку.
5G запустили у Харкові
У Харкові запустили пілотний проєкт 5G. «Зловити» його можна на майдані Свободи. Першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята.
