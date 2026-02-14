Концерт до Дня закоханих, 5G у Харкові, підтоплення – підсумки 14 лютого

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 лютого.

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ влаштував концерт у метро Харкова. Зазначають: це був подарунок рідному місту до Дня закоханих.

На Харківщині через різке потепління почав інтенсивно танути сніг. Це призвело до підтоплення житлового сектору. Такі випадки зафіксували у Берестинському, Ізюмському та Харківському районах. Для відкачування води рятувальники залучили мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку.

У Харкові запустили пілотний проєкт 5G. «Зловити» його можна на майдані Свободи. Першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята.

