Без води та ліків залишились росіяни, які досі знаходяться у Куп’янську – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) констатують: армія РФ не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках.

Аналітики з посиланням на представника української бригади, що воює в районі Куп’янська, зазначили: нещодавні перебої у роботі Starlink перешкоджають ворожим атакам.

«Російський військовий блогер 13 лютого заявив, що російські війська в центрі Куп’янська діють без продовольства, медикаментів і води, і розкритикував російське військове командування за неувагу до важкого становища російських військ», – розповіли в ISW.

Нагадаємо, «молниям» на Харківщині не літається без Starlink. У 16 армійському корпусі ЗСУ повідомили: за два дні на Харківському напрямку засобами РЕБ змогли подавити 80% безпілотників такого типу. Вони втрачали керованість, як тільки входили в зону дії українських засобів радіоелектронного подавлення. Без американських технологій зв’язку російські безпілотники виявилися безпомічними, констатували захисники.