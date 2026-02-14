Без води та ліків залишились росіяни, які досі знаходяться у Куп’янську – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) констатують: армія РФ не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках.
Аналітики з посиланням на представника української бригади, що воює в районі Куп’янська, зазначили: нещодавні перебої у роботі Starlink перешкоджають ворожим атакам.
«Російський військовий блогер 13 лютого заявив, що російські війська в центрі Куп’янська діють без продовольства, медикаментів і води, і розкритикував російське військове командування за неувагу до важкого становища російських військ», – розповіли в ISW.
Нагадаємо, «молниям» на Харківщині не літається без Starlink. У 16 армійському корпусі ЗСУ повідомили: за два дні на Харківському напрямку засобами РЕБ змогли подавити 80% безпілотників такого типу. Вони втрачали керованість, як тільки входили в зону дії українських засобів радіоелектронного подавлення. Без американських технологій зв’язку російські безпілотники виявилися безпомічними, констатували захисники.
Читайте також: Яку зброю знаходили в автівках на блокпостах Харківщини, розповіли в поліції
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Без води та ліків залишились росіяни, які досі знаходяться у Куп’янську – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 07:09;