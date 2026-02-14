Live

Без води та ліків залишились росіяни, які досі знаходяться у Куп’янську – ISW

Фронт 07:09   14.02.2026
Вікторія Яковенко
Без води та ліків залишились росіяни, які досі знаходяться у Куп’янську – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) констатують: армія РФ не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках.

Аналітики з посиланням на представника української бригади, що воює в районі Куп’янська, зазначили: нещодавні перебої у роботі Starlink перешкоджають ворожим атакам.

«Російський військовий блогер 13 лютого заявив, що російські війська в центрі Куп’янська діють без продовольства, медикаментів і води, і розкритикував російське військове командування за неувагу до важкого становища російських військ», – розповіли в ISW.

Нагадаємо, «молниям» на Харківщині не літається без Starlink. У 16 армійському корпусі ЗСУ повідомили: за два дні на Харківському напрямку засобами РЕБ змогли подавити 80% безпілотників такого типу. Вони втрачали керованість, як тільки входили в зону дії українських засобів радіоелектронного подавлення. Без американських технологій зв’язку російські безпілотники виявилися безпомічними, констатували захисники.

Читайте також: Яку зброю знаходили в автівках на блокпостах Харківщини, розповіли в поліції

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
14.02.2026, 19:01
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята
14.02.2026, 15:20
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷
14.02.2026, 15:54
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
14.02.2026, 16:13
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
14.02.2026, 17:51
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
14.02.2026, 14:03

Новини за темою:

10.02.2026
ISW: на двох напрямках області просунулась РФ. Два села захоплені
08.02.2026
Міноборони РФ вихваляється окупацією Чугунівки – що говорять в ISW
01.02.2026
ISW: у Сил оборони – успіхи у прикордонні Харківщини
27.01.2026
ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова
26.01.2026
В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Без води та ліків залишились росіяни, які досі знаходяться у Куп’янську – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 07:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) констатують: армія РФ не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках.".