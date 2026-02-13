Яку зброю знаходили в автівках на блокпостах Харківщини, розповіли в поліції
Понад 55 кілограмів вибухових речовин та тисячі боєприпасів вилучили співробітники поліції у співпраці з іншими силовиками на блокпостах Харківської області протягом 2025 року. Незаконну зброю виявили у 95 людей.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, у цивільних та військових вилучили:
- 21 одиницю автоматичної зброї;
- шість рушниць;
- шість гранатометів;
- 364 гранати;
- 29384 патрони;
- 55,05 кг вибухових речовин (33,35 кг пороху, 18,9 кг тротилу, 2,8 кг пластиду);
- 604 інших боєприпасів (міни, снаряди, детонатори, саморобні вибухові пристрої, запали тощо).
Зокрема на блокпосту «Пісочин» правоохоронці зупинили автівку, в якій виявили автомат, шість гранат, 1 465 патронів різного калібру та 5 кг тротилу.
Під час спільних заходів із СБУ поліцейські зупинили два транспортні засоби, в яких перевозили зброю та боєприпаси без дозвільних документів. Вилучені чотири гранатомети, 94 гранати, 4 063 патрони різного калібру, 1,5 кг тротилу та 36 інших боєприпасів (запали, саморобні вибухові пристрої).
Під час іншої перевірки автівки полісмени вилучили автомат, 22 гранати, 2 378 патронів різного калібру, 27,8 кг вибухових речовин (20 кг пороху, 0,2 кг пластиду, 7,6 кг тротилу) та 415 інших боєприпасів (детонатори, ініціюючі постріли, запали тощо).
У поліції нагадують, що відповідальність за такі дії передбачена за ст. 263 ККУ – до семи років тюрми.
13 Лютого 2026