Чоловіка, що перевозив в мікроавтобусі наркотики, впіймали на Харківщині

Чоловіка з наркотиками затримали на одному із блокпостів, повідомила Нацполіція.

Поліціянти Чугуївщини зупинили мікроавтобус для перевірки документів. 33-річний пасажир поводився підозріло. Йому правоохоронці запропонували пройти додатковий поверхневий огляд – і знайшли у чоловіка пакет з психотропною речовиною.

На місце події викликали слідчих. Результати експертизи довели, що вилучені речові докази є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонений.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів.