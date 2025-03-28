Чоловіка, що перевозив в мікроавтобусі наркотики, впіймали на Харківщині
Чоловіка з наркотиками затримали на одному із блокпостів, повідомила Нацполіція.
Поліціянти Чугуївщини зупинили мікроавтобус для перевірки документів. 33-річний пасажир поводився підозріло. Йому правоохоронці запропонували пройти додатковий поверхневий огляд – і знайшли у чоловіка пакет з психотропною речовиною.
На місце події викликали слідчих. Результати експертизи довели, що вилучені речові докази є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонений.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: блокпост, наркотики, Нацполиция;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 20:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка з наркотиками затримали на одному із блокпостів, повідомила Нацполіція.".