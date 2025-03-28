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Чоловіка, що перевозив в мікроавтобусі наркотики, впіймали на Харківщині

Події 20:57   28.03.2025
Оксана Якушко
Чоловіка, що перевозив в мікроавтобусі наркотики, впіймали на Харківщині

Чоловіка з наркотиками затримали на одному із блокпостів, повідомила Нацполіція.

Поліціянти Чугуївщини зупинили мікроавтобус для перевірки документів. 33-річний пасажир поводився підозріло. Йому правоохоронці запропонували пройти додатковий поверхневий огляд – і знайшли у чоловіка пакет з психотропною речовиною.

На місце події викликали слідчих. Результати експертизи довели, що вилучені речові докази є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонений.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 20:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка з наркотиками затримали на одному із блокпостів, повідомила Нацполіція.".