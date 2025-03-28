Мужчину, перевозившего в микроавтобусе наркотики, поймали на Харьковщине

Мужчину с наркотиками задержали на одном из блокпостов, сообщила Нацполиция.

Полицейские Чугуевщины остановили микроавтобус для проверки документов. 33-летний пассажир вел себя подозрительно. Ему стражи порядка предложили пройти дополнительный поверхностный осмотр – и нашли у мужчины пакет с психотропным веществом.

На место происшествия вызвали следователей. Результаты экспертизы доказали, что изъятые вещественные доказательства являются особо опасным психотропным веществом PVP, обращение которого запрещено.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном хранении и перевозке наркотических средств.