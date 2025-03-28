Мужчину, перевозившего в микроавтобусе наркотики, поймали на Харьковщине
Фото: Нацполиция
Мужчину с наркотиками задержали на одном из блокпостов, сообщила Нацполиция.
Полицейские Чугуевщины остановили микроавтобус для проверки документов. 33-летний пассажир вел себя подозрительно. Ему стражи порядка предложили пройти дополнительный поверхностный осмотр – и нашли у мужчины пакет с психотропным веществом.
На место происшествия вызвали следователей. Результаты экспертизы доказали, что изъятые вещественные доказательства являются особо опасным психотропным веществом PVP, обращение которого запрещено.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном хранении и перевозке наркотических средств.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: блокпост, наркотики, Нацполиция;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 20:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину с наркотиками задержали на одном из блокпостов, сообщила Нацполиция.".