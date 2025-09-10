Автомати, тротил та наркотики: що вилучали на блокпостах Харкова – дані НГУ
Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ
Про знахідки під час перевірок транспорту на блокпостах Харкова області, розповіли у 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ.
“Слобожанськими гвардійцями під час перевірки автомобіля Nissan Pathfinder в багажнику були виявлені два автомати та тротилові шашки”, – пишуть військові.
А ось вранці 25 серпня у багажнику Audi A5 нацгвардійці знайшли російський автомат АК-74.
Загалом протягом серпня поточного року на всіх блокпостах Харкова гвардійці вилучили у водіїв та пасажирів:
– вогнепальної зброї різних типів – 91 одиницю;
– деталей вогнепальної зброї – дві одиниці;
– набоїв – 9402 штук;
– гранат – 94 штуки;
– запалів – 358 штук;
– вибухових речовин – 6375 г;
– вибухових пристроїв – 651 штуку;
– наркотичних речовин – 858 г.
