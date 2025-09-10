Live
Автомати, тротил та наркотики: що вилучали на блокпостах Харкова – дані НГУ

Події 11:55   10.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Автомати, тротил та наркотики: що вилучали на блокпостах Харкова – дані НГУ Фото: 5-та Слобожанська бригада "Скіф" НГУ

Про знахідки під час перевірок транспорту на блокпостах Харкова області, розповіли у 5-ій Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ.

“Слобожанськими гвардійцями під час перевірки автомобіля Nissan Pathfinder в багажнику були виявлені два автомати та тротилові шашки”, – пишуть військові.

Зброю везли на Харківщину
Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

А ось вранці 25 серпня у багажнику Audi A5 нацгвардійці знайшли російський автомат АК-74.

Зброю везли на Харківщину
Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

Загалом протягом серпня поточного року на всіх блокпостах Харкова гвардійці вилучили у водіїв та пасажирів:

– вогнепальної зброї різних типів  – 91 одиницю;

– деталей вогнепальної зброї  – дві одиниці;

– набоїв – 9402 штук;

– гранат – 94 штуки;

– запалів – 358 штук;

– вибухових речовин – 6375 г;

– вибухових пристроїв –  651 штуку;

– наркотичних речовин – 858 г.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
