Автоматы, тротил и наркотики: что изымали на блокпостах Харькова – данные НГУ

О находках во время проверок транспорта на блокпостах Харькова, рассказали в 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ.

«Слобожанскими гвардейцами во время проверки автомобиля Nissan Pathfinder в багажнике были обнаружены два автомата и тротиловые шашки», – пишут военные.

А вот утром 25 августа в багажнике Audi A5 нацгвардейцы нашли российский автомат АК-74.

В течение августа текущего года на всех блокпостах Харькова гвардейцы изъяли у водителей и пассажиров:

– огнестрельного оружия разных типов – 91 единица;

– деталей огнестрельного оружия – две единицы;

– патронов – 9402 штук;

– гранат – 94 штуки;

– запалов – 358 штук;

– взрывчатых веществ – 6375 г;

– взрывных устройств – 651 штука;

– наркотических веществ – 858 г;