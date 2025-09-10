Live
Автоматы, тротил и наркотики: что изымали на блокпостах Харькова – данные НГУ

Происшествия 11:55   10.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Автоматы, тротил и наркотики: что изымали на блокпостах Харькова – данные НГУ Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

О находках во время проверок транспорта на блокпостах Харькова, рассказали в 5-ой Слобожанской бригаде  «Скиф» НГУ.

«Слобожанскими гвардейцами во время проверки автомобиля Nissan Pathfinder в багажнике были обнаружены два автомата и тротиловые шашки», – пишут военные.

Оружие везли на Харьковщину
Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

А вот утром 25 августа в багажнике Audi A5 нацгвардейцы нашли российский автомат АК-74.

Оружие везли на Харьковщину
Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

В течение августа текущего года на всех блокпостах Харькова гвардейцы изъяли у водителей и пассажиров:
– огнестрельного оружия разных типов – 91 единица;
– деталей огнестрельного оружия – две единицы;
– патронов – 9402 штук;
– гранат – 94 штуки;
– запалов – 358 штук;
– взрывчатых веществ – 6375 г;
– взрывных устройств – 651 штука;
– наркотических веществ – 858 г;

Автор: Николь Костенко-Лагутина
