Live

Автомати й великокаліберний кулемет хотів провезти до Харкова чоловік – НГУ

Суспільство 13:16   11.03.2026
Вікторія Яковенко
Автомати й великокаліберний кулемет хотів провезти до Харкова чоловік – НГУ Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

Про подію, що сталася 11 лютого на блокпості, який розташований на в’їзді у Харків з боку Вовчанська, розповіли у 5-й Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ. Тоді нацгвардійці зупинили Volkswagen T5 без номерів.

Зокрема, під час перевірки кінологом зі службовим собакою Аморек в багажнику чоловіка 1995 року народження виявили п’ять автоматів та великокаліберний кулемет, які водій хотів ввезти у Харків, зазначили в НГУ.

Загалом, додають нацгвардійці, протягом лютого кінологи разом із своїми чотирилапими побратимами запобігли ввезенню до Харкова:

  • 66 одиниць вогнепальної зброї різних типів,
  • 46235 штук набоїв різних калібрів,
  • 50 гранат різних видів,
  • 14400 г. вибухових речовин,
  • 745 штук вибухових пристроїв,

За даними фактами порушено 30 кримінальних справ: 23 – за ст. 263 ККУ та 10 – за ст. 309 ККУ.

хотели ввезти оружие в Харькове
Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ
хотели ввезти оружие в Харькове
Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ
хотели ввезти оружие в Харькове
Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ
хотели ввезти оружие в Харькове
Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ
хотели ввезти оружие в Харькове
Фото: 5-та Слобожанська бригада “Скіф” НГУ

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, понад 55 кілограмів вибухових речовин та тисячі боєприпасів вилучили співробітники поліції у співпраці з іншими силовиками на блокпостах Харківської області протягом 2025 року. Незаконну зброю виявили у 95 людей.

Читайте також: Банду наркоторговців відправляють під суд у Харкові (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Йшли за дроном з гучномовцем: на Харківщині окупанти здалися в полон (відео)
Йшли за дроном з гучномовцем: на Харківщині окупанти здалися в полон (відео)
11.03.2026, 14:09
З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові
З’явилися перші фото та відео з місць ранкового удару в Харкові
11.03.2026, 12:05
Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці
Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці
11.03.2026, 11:45
На Харківщині не ходять деякі електрички: пропонують альтернативні рейси
На Харківщині не ходять деякі електрички: пропонують альтернативні рейси
11.03.2026, 11:02
Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець
Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець
11.03.2026, 12:35
У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа
У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа
11.03.2026, 09:33

Новини за темою:

10.03.2026
“Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)
14.02.2026
Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих (відео)
13.08.2025
У НГУ показали, як відправляли “на концерт Кобзона” ворогів на Харківщині
07.08.2025
До Харкова хотіли провезти 73 тис набоїв, 250 кг тротилу, що ще – дані НГУ
20.02.2025
Вночі над Харковом збили «шахеди» – відео


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Автомати й великокаліберний кулемет хотів провезти до Харкова чоловік – НГУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 13:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про подію, що сталася 11 лютого на блокпості, який розташований на в’їзді у Харків з боку Вовчанська, розповіли у 5-й Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ.".