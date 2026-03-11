Автомати й великокаліберний кулемет хотів провезти до Харкова чоловік – НГУ

Про подію, що сталася 11 лютого на блокпості, який розташований на в’їзді у Харків з боку Вовчанська, розповіли у 5-й Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ. Тоді нацгвардійці зупинили Volkswagen T5 без номерів.

Зокрема, під час перевірки кінологом зі службовим собакою Аморек в багажнику чоловіка 1995 року народження виявили п’ять автоматів та великокаліберний кулемет, які водій хотів ввезти у Харків, зазначили в НГУ.

Загалом, додають нацгвардійці, протягом лютого кінологи разом із своїми чотирилапими побратимами запобігли ввезенню до Харкова:

66 одиниць вогнепальної зброї різних типів,

46235 штук набоїв різних калібрів,

50 гранат різних видів,

14400 г. вибухових речовин,

745 штук вибухових пристроїв,

За даними фактами порушено 30 кримінальних справ: 23 – за ст. 263 ККУ та 10 – за ст. 309 ККУ.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, понад 55 кілограмів вибухових речовин та тисячі боєприпасів вилучили співробітники поліції у співпраці з іншими силовиками на блокпостах Харківської області протягом 2025 року. Незаконну зброю виявили у 95 людей.