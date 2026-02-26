Банду наркоторговців відправляють під суд у Харкові (відео)

Live

Олена Нагорна
Справу щодо п’ятьох осіб, яким інкримінують збут метадону на території Харкова та інших регіонів України (ч. 3 ст. 27, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 ККУ), 23 лютого направили до Немишлянського райсуду.

За даними слідства, 27-річний організатор розробив схему незаконного збуту метадону через спеціально створений канал у месенджері. Його спільниками були 24-річна знайома та троє харків’ян: дві 50-річні особи та 46-річний чоловік, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Загалом правоохоронці встановили 32 епізоди злочинної діяльності. Наркотики клієнтам відправляли поштою та робили «закладки» на території Харкова та області. Оплату отримували на банківські картки. За попередніми підрахунками слідства, щомісяця злочинці заробляли близько 800 тисяч гривень.

Фігурантів затримали 28 серпня 2025 року. У ході обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, гроші, пакувальне обладнання та інші докази. Вартість знайдених наркотиків за цінами чорного ринку складала близько 450 тисяч гривень.

Обвинуваченим загрожує до дванадцяти років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, понад 55 кілограмів вибухових речовин та тисячі боєприпасів вилучили співробітники поліції у співпраці з іншими силовиками на блокпостах Харківської області протягом 2025 року. Незаконну зброю виявили у 95 людей.

