У Харкові лікарі-психіатри видавали наркозалежним метадон – кого підозрюють
У трьох приватних медичних центрах у Харкові пацієнти могли безконтрольно отримувати нарковмісні препарати та продавати їх іншим, встановили правоохоронці.
Протягом лютого 2024 – квітня 2025 року троє лікарів-психіатрів під виглядом замісної підтримувальної терапії видавали пацієнтам метадон, пишуть у Харківській облпрокуратурі.
“При цьому медики навмисно не вносили дані про цих відвідувачів до інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб». Через це пацієнти могли одночасно отримувати нарковмісний лікарський засіб у декількох медичних центрах. Встановлено, що частина осіб, які отримували препарати у межах програм ЗПТ, фактично лікування не проходили, а нарковмісний засіб реалізовували третім особам”, – уточнили правоохоронці.
Встановлено, що понад 1200 наркозалежних перебували на подвійному обліку у вищезазначених медцентрах.
“Крім того, лікарка-нарколог ще одного харківського приватного медцентру, яка наразі працює в державній медустанові, також порушувала порядок обігу нарковмісних лікарських засобів. Протягом грудня 2024 – січня 2025 року вона не перевіряла інформацію про перебування пацієнтів на ЗПТ у інших закладах, допускаючи їх до повторного проходження програми. При цьому лікарка не вносила персональні дані відвідувачів до інформаційної системи. Таким чином пацієнти отримували метадон одразу у двох медзакладах”, – зазначили у прокуратурі.
Усім чотирьом фігурантам справи вже вручили підозру. Наразі підозрюваним готуються обрати запобіжний захід.
Читайте також: Сварка «під градусом» закінчилася поножовщиною: постраждалий помер у лікарні
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: метадон, наркотики, прокуратура, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові лікарі-психіатри видавали наркозалежним метадон – кого підозрюють», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 16:00;