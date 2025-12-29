У Харкові лікарі-психіатри видавали наркозалежним метадон – кого підозрюють

У трьох приватних медичних центрах у Харкові пацієнти могли безконтрольно отримувати нарковмісні препарати та продавати їх іншим, встановили правоохоронці.

Протягом лютого 2024 – квітня 2025 року троє лікарів-психіатрів під виглядом замісної підтримувальної терапії видавали пацієнтам метадон, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

“При цьому медики навмисно не вносили дані про цих відвідувачів до інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб». Через це пацієнти могли одночасно отримувати нарковмісний лікарський засіб у декількох медичних центрах. Встановлено, що частина осіб, які отримували препарати у межах програм ЗПТ, фактично лікування не проходили, а нарковмісний засіб реалізовували третім особам”, – уточнили правоохоронці.

Встановлено, що понад 1200 наркозалежних перебували на подвійному обліку у вищезазначених медцентрах.

“Крім того, лікарка-нарколог ще одного харківського приватного медцентру, яка наразі працює в державній медустанові, також порушувала порядок обігу нарковмісних лікарських засобів. Протягом грудня 2024 – січня 2025 року вона не перевіряла інформацію про перебування пацієнтів на ЗПТ у інших закладах, допускаючи їх до повторного проходження програми. При цьому лікарка не вносила персональні дані відвідувачів до інформаційної системи. Таким чином пацієнти отримували метадон одразу у двох медзакладах”, – зазначили у прокуратурі.

Усім чотирьом фігурантам справи вже вручили підозру. Наразі підозрюваним готуються обрати запобіжний захід.