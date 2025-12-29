Live

В Харькове врачи-психиатры выдавали наркозависимым метадон – кого подозревают

Происшествия 16:00   29.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В трех частных медцентрах в Харькове пациенты могли бесконтрольно получать наркосодержащие средства и продавать их другим, установили правоохранители. 

В течение февраля 2024 – апреля 2025 трое врачей-психиатров под видом заместительной поддерживающей терапии выдавали пациентам метадон, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

«При этом медики намеренно не вносили данные об этих посетителях в информационную систему «Мониторинг социально значимых болезней». Поэтому пациенты могли одновременно получать наркосодержащее лекарственное средство в нескольких медицинских центрах. Установлено, что часть лиц, получавших препараты в рамках программ ЗПТ, фактически лечения не проходили, а наркосодержащее средство реализовывали третьим лицам», – уточнили правоохранители.

Установлено, что более 1200 наркозависимых находились на двойном учете в вышеупомянутых медцентрах.

«Кроме того, врач-нарколог еще одного харьковского частного медцентра, работающего в государственном медучреждении, также нарушала порядок обращения наркосодержащих лекарственных средств. В декабре 2024 – январе 2025 года она не проверяла информацию о пребывании пациентов на ЗПТ в других учреждениях, допуская их к повторному прохождению программы. При этом врач не вносила персональные данные посетителей в информационную систему. Таким образом, пациенты получали метадон сразу в двух медучреждениях», – отметили в прокуратуре.

Всем четырем фигурантам дела уже вручили подозрение. На данный момент подозреваемым готовятся избрать меру пресечения.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
