В Харькове продавщица с рынка торговала метадоном – полиция

Полицейские задержали 34-летнюю женщину, которая продавала «метадон» в Харькове.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранителям поступила информация о том, что на рынке на проспекте Победы женщина продает наркотическое вещество «метадон».

Полицейские установили, что к преступлению причастна 34-летняя женщина, которая продавала вещи на рынке. У нее обнаружили 17 пачек «метадона» и 46 тысяч гривен. Предварительно установлено, что схема сбыта наркотических веществ работала более полугода.

Дома у женщины также изъяли наркотическое вещество.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 160 тысяч гривен.