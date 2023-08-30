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В Харькове продавщица с рынка торговала метадоном – полиция

Общество 16:58   30.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове продавщица с рынка торговала метадоном – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские задержали 34-летнюю женщину, которая продавала «метадон» в Харькове.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранителям поступила информация о том, что на рынке на проспекте Победы женщина продает наркотическое вещество «метадон».

Полицейские установили, что к преступлению причастна 34-летняя женщина, которая продавала вещи на рынке. У нее обнаружили 17 пачек «метадона» и 46 тысяч гривен. Предварительно установлено, что схема сбыта наркотических веществ работала более полугода.

Дома у женщины также изъяли наркотическое вещество.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 160 тысяч гривен.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 16:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали 34-летнюю женщину, которая продавала «метадон» в Харькове.".