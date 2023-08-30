У Харкові продавчиня з ринку торгувала метадоном – поліція

Поліцейські затримали 34-річну жінку, яка збувала «метадон» у Харкові.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців надійшла інформація про те, що на ринку на проспекті Перемоги жінка продає наркотичну речовину «метадон».

Поліцейські встановили, що до злочину причетна 34-річна жінка, яка продавала речі на ринку. У неї виявили 17 пачок «метадону» та 46 тисяч гривень. Попередньо встановлено, що схема збуту наркотичних речовин працювала більше ніж пів року.

Вдома у жінки також вилучили наркотичну речовину.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 160 тисяч гривень.