У Харкові продавчиня з ринку торгувала метадоном – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські затримали 34-річну жінку, яка збувала «метадон» у Харкові.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців надійшла інформація про те, що на ринку на проспекті Перемоги жінка продає наркотичну речовину «метадон».
Поліцейські встановили, що до злочину причетна 34-річна жінка, яка продавала речі на ринку. У неї виявили 17 пачок «метадону» та 46 тисяч гривень. Попередньо встановлено, що схема збуту наркотичних речовин працювала більше ніж пів року.
Вдома у жінки також вилучили наркотичну речовину.
Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 160 тисяч гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 16:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали 34-річну жінку, яка збувала «метадон» у Харкові.".