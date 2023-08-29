Злісного “закладника” психотропів знову спіймали в Харкові (фото)
У Харкові 28 серпня затримали 24-річного чоловіка, який робив наркотичні “закладки” – розкладав містом згортки з психотропною речовиною “PVP”. При собі в нього було понад 150 пакунків.
Харків’янин уже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків та психотропів, проте “кар’єру” свою так і не припинив, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Чоловік придбав пакунок з психотропною речовиною «PVP», яку надалі розкладав по схованках у вигляді згортків на території Харкова. Підозрюваний фотографував місця, у яких залишав товар, та відправляв координати кінцевим покупцям”, — пояснюють у прокуратурі.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом повторного незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 11:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 28 серпня затримали 24-річного чоловіка, який робив наркотичні “закладки” – розкладав містом згортки з психотропною речовиною “PVP”. При собі в нього було понад 150 пакунків.".