Злісного “закладника” психотропів знову спіймали в Харкові (фото)

У Харкові 28 серпня затримали 24-річного чоловіка, який робив наркотичні “закладки” – розкладав містом згортки з психотропною речовиною “PVP”. При собі в нього було понад 150 пакунків.

Харків’янин уже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків та психотропів, проте “кар’єру” свою так і не припинив, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Чоловік придбав пакунок з психотропною речовиною «PVP», яку надалі розкладав по схованках у вигляді згортків на території Харкова. Підозрюваний фотографував місця, у яких залишав товар, та відправляв координати кінцевим покупцям”, — пояснюють у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом повторного незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура