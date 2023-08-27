Сам віддав копам пів сотні згортків: у Харкові спіймали “закладника” (фото)
Імовірного розповсюджувача наркотиків затримали увечері 27 серпня під час патрулювання Новобаварського району Харкова.
Чоловік сам себе видав, оскільки, побачивши авто копів, різко спробував зникнути з поля зору правоохоронців, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Чоловік розповів, що гуляв і вже збирався додому. Однак патрульні все одно вирішили його перевірити й знайшли дві ємності з речовиною, схожою на наркотичну.
Ще 54 згортки чоловік дістав добровільно і зізнався, що вже встиг зробити 60 “закладок” і вдома у нього лежить ще близько сотні пакунків із “солями”. У його смартфоні виявили численні фото із місцями “закладок”.
Обставини справи встановлюватимуть слідчі.
Фото: Управління патрульної поліції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 14:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Імовірного розповсюджувача наркотиків затримали увечері 27 серпня під час патрулювання Новобаварського району Харкова.".