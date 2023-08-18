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Сусіди поскаржилися. У Харкові поліція накрила наркопритон у квартирі

Події 15:21   18.08.2023
Оксана Якушко
Сусіди поскаржилися. У Харкові поліція накрила наркопритон у квартирі

У квартирі 43-річного харків’янина правоохоронці виявили трьох сторонніх осіб, які хотіли купити наркотики, повідомила поліція Харківської області.

Через численні скарги сусідів слідчі поліції спільно зі співробітниками Слобідської окружної прокуратури та спецпідрозділу «СХІД» провели санкціонований обшук квартири.

Звідти вилучили медичні шприци з прозорою речовиною, порошкоподібну речовину білого кольору, зип-пакети та інші речдоки.

Вилучене направили на експертне дослідження.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (організація чи утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 15:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У квартирі 43-річного харків’янина правоохоронці виявили трьох сторонніх осіб, які хотіли купити наркотики, повідомила поліція Харківської області.".