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Соседи пожаловались. В Харькове полиция накрыла наркопритон в обычной квартире

Происшествия 15:21   18.08.2023
Оксана Якушко
Соседи пожаловались. В Харькове полиция накрыла наркопритон в обычной квартире

В квартире 43-летнего харьковчанина правоохранители обнаружили трех посторонних лиц, желавших купить наркотики, сообщила полиция Харьковской области.

Из-за многочисленных жалоб соседей следователи полиции совместно с сотрудниками Слободской окружной прокуратуры и спецподразделения «ВОСТОК» провели санкционированный обыск квартиры.

Оттуда изъяли медицинские шприцы с прозрачным веществом, порошкообразное вещество белого цвета, зип-пакеты и другие вещдоки.

Изъятое направили на экспертное исследование.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В квартире 43-летнего харьковчанина правоохранители обнаружили трех посторонних лиц, желавших купить наркотики, сообщила полиция Харьковской области.".