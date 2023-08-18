Соседи пожаловались. В Харькове полиция накрыла наркопритон в обычной квартире

В квартире 43-летнего харьковчанина правоохранители обнаружили трех посторонних лиц, желавших купить наркотики, сообщила полиция Харьковской области.

Из-за многочисленных жалоб соседей следователи полиции совместно с сотрудниками Слободской окружной прокуратуры и спецподразделения «ВОСТОК» провели санкционированный обыск квартиры.

Оттуда изъяли медицинские шприцы с прозрачным веществом, порошкообразное вещество белого цвета, зип-пакеты и другие вещдоки.

Изъятое направили на экспертное исследование.

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.