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Пешеход погиб из-за ДТП, которое устроил водитель-наркоман, на Харьковщине

Происшествия 17:49   01.08.2023
Оксана Якушко
Пешеход погиб из-за ДТП, которое устроил водитель-наркоман, на Харьковщине

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в ДТП в Харьковской области.

Авария произошла 1 августа около 9:45 на автодороге «Харьков-Змиев-Балаклея».

Водитель Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Renault Master и наехал на 41-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что виновник ДТП находился под действием запрещенных веществ. Его направили на прохождение медицинского освидетельствования.

Решается вопрос о задержании 42-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушения ПБДР, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 17:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в ДТП в Харьковской области.".