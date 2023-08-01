Пешеход погиб из-за ДТП, которое устроил водитель-наркоман, на Харьковщине

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в ДТП в Харьковской области.

Авария произошла 1 августа около 9:45 на автодороге «Харьков-Змиев-Балаклея».

Водитель Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Renault Master и наехал на 41-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что виновник ДТП находился под действием запрещенных веществ. Его направили на прохождение медицинского освидетельствования.

Решается вопрос о задержании 42-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушения ПБДР, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.