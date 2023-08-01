Пешеход погиб из-за ДТП, которое устроил водитель-наркоман, на Харьковщине
Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в ДТП в Харьковской области.
Авария произошла 1 августа около 9:45 на автодороге «Харьков-Змиев-Балаклея».
Водитель Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Renault Master и наехал на 41-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Предварительно установлено, что виновник ДТП находился под действием запрещенных веществ. Его направили на прохождение медицинского освидетельствования.
Решается вопрос о задержании 42-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушения ПБДР, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в ДТП в Харьковской области.".