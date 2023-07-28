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Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)

Происшествия 10:30   28.07.2023
Оксана Горун
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)

Два человека погибли и еще два — пострадали в ДТП в Богодуховском районе, сообщили в ГСЧС.

«28 июля в 06:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 436-м километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи с. Черемушное Богодуховского района Харьковщины. Из сообщения стало известно о том, что легковушка Renault Scénic с четырьмя людьми взлетела с трассы в кювет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Смертельное ДТП в Богодуховском районе 28 июля 2023 на Харьковщине 2

На месте спасатели установили, что два человека в ДТП погибли. Это 43-летний мужчина и 37-летняя женщина. Два пассажира авто — мужчины 1984 и 1987 годов рождения — получили травмы.

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«Один погибший и один пострадавший были зажаты изуродованными конструкциями легковушки. С помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и доставили его в карету «скорой». Также они деблокировали тело погибшего», — сообщили в ГСЧС.

Смертельное ДТП в Богодуховском районе 28 июля 2023 на Харьковщине 3

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Смертельное ДТП в Богодуховском районе 28 июля 2023 на Харьковщине 4

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 10:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и еще два — пострадали в ДТП в Богодуховском районе, сообщили в ГСЧС".