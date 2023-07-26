Смертельное ДТП на Харьковщине: авто вылетело на ремонтируемую дорогу (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
ДТП произошло 25 июля в 12:15 на автодороге «Харьков-Красноград-Перещепино» в Красноградском районе.
45-летний водитель «Nissan» выехал на участок дороги, где проводились ремонтные работы, и врезался в «ВАЗ 21111» под управлением 39-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
35-летний пассажир «ВАЗа» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водителя «ВАЗа» госпитализировали.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 25 июля в 12:15 на автодороге «Харьков-Красноград-Перещепино» в Красноградском районе.".