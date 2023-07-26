Смертельное ДТП на Харьковщине: авто вылетело на ремонтируемую дорогу (фото)

ДТП произошло 25 июля в 12:15 на автодороге «Харьков-Красноград-Перещепино» в Красноградском районе.

45-летний водитель «Nissan» выехал на участок дороги, где проводились ремонтные работы, и врезался в «ВАЗ 21111» под управлением 39-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

35-летний пассажир «ВАЗа» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водителя «ВАЗа» госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.