Смертельна ДТП на Харківщині: авто вилетіло на дорогу, де проводили ремонт

ДТП сталася 25 липня о 12:15 на автодорозі “Харків-Красноград-Перещепине” у Красноградському районі.

45-річний водій “Nissan” виїхав на ділянку дороги, де проводилися ремонтні роботи, та врізався у “ВАЗ 21111” під керуванням 39-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

35-річний пасажир “ВАЗу” від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Водія “ВАЗу” ушпиталили.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.