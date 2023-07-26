Смертельна ДТП на Харківщині: авто вилетіло на дорогу, де проводили ремонт
ДТП сталася 25 липня о 12:15 на автодорозі “Харків-Красноград-Перещепине” у Красноградському районі.
45-річний водій “Nissan” виїхав на ділянку дороги, де проводилися ремонтні роботи, та врізався у “ВАЗ 21111” під керуванням 39-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.
35-річний пасажир “ВАЗу” від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Водія “ВАЗу” ушпиталили.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 18:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 25 липня о 12:15 на автодорозі “Харків-Красноград-Перещепине” у Красноградському районі.".