ДТП із тролейбусом у Харкові: Терехов повідомив про стан постраждалих

Трьох з чотирьох постраждалих внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої вже виписали з лікарні.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Зараз йде розслідування цього випадку. Хочу сказати, що водій не був у стані алкогольного сп’яніння, це вже підтвердили експертизи. Що стосується здоров’я людей, які потрапили у це ДТП, то троє з них вже не перебувають у лікарні. Один ще залишається в лікарні. Стан його – легкий, як кажуть лікарі», – розповів Терехов.

Нагадаємо, двоє дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої у Харкові ввечері 25 липня.