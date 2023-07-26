ДТП із тролейбусом у Харкові: Терехов повідомив про стан постраждалих
Трьох з чотирьох постраждалих внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої вже виписали з лікарні.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Зараз йде розслідування цього випадку. Хочу сказати, що водій не був у стані алкогольного сп’яніння, це вже підтвердили експертизи. Що стосується здоров’я людей, які потрапили у це ДТП, то троє з них вже не перебувають у лікарні. Один ще залишається в лікарні. Стан його – легкий, як кажуть лікарі», – розповів Терехов.
Нагадаємо, двоє дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої у Харкові ввечері 25 липня.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трьох з чотирьох постраждалих внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої вже виписали з лікарні.".