У Харкові тролейбус збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей

Двоє дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої у Харкові ввечері 25 липня.

Як пише “Суспільне Харків” з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту, чотирьох людей, попередньо із забоями, забрала “швидка”. У всіх – легкий стан.

У пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області зазначили, що з’ясовують обставини ДТП.

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