У Харкові тролейбус збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей
Двоє дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої у Харкові ввечері 25 липня.
Як пише “Суспільне Харків” з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту, чотирьох людей, попередньо із забоями, забрала “швидка”. У всіх – легкий стан.
У пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області зазначили, що з’ясовують обставини ДТП.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 20:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої у Харкові ввечері 25 липня.".