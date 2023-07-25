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У Харкові тролейбус збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей

Події 20:21   25.07.2023
Олена Нагорна
У Харкові тролейбус збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей

Двоє дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої у Харкові ввечері 25 липня.

Як пише “Суспільне Харків” з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту, чотирьох людей, попередньо із забоями, забрала “швидка”. У всіх – легкий стан.

У пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області зазначили, що з’ясовують обставини ДТП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 20:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дорослих та двоє дітей постраждали внаслідок наїзду тролейбуса на проспекті Любові Малої у Харкові ввечері 25 липня.".