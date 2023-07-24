Через ДТП у Харкові жінка потрапила до лікарні

У Харкові внаслідок зіткнення між Toyota та Volkswagen Passat постраждала жінка, наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, повідомила поліція Харківської області.

48-річний водій автомобіля Toyota по вулиці Івана Камишева не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 26-річної жінки.

В результаті жінка-водій отримала тілесні ушкодження. З забоями її доставили до медичного закладу.

Правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації події щодо КК України. Обставини ДТП встановлюють.