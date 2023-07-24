Через ДТП у Харкові жінка потрапила до лікарні
У Харкові внаслідок зіткнення між Toyota та Volkswagen Passat постраждала жінка, наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, повідомила поліція Харківської області.
48-річний водій автомобіля Toyota по вулиці Івана Камишева не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 26-річної жінки.
В результаті жінка-водій отримала тілесні ушкодження. З забоями її доставили до медичного закладу.
Правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації події щодо КК України. Обставини ДТП встановлюють.
Читайте також: У Харкові п’яний водій пропонував 1000$ патрульним
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Через ДТП у Харкові жінка потрапила до лікарні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок зіткнення між Toyota та Volkswagen Passat постраждала жінка, наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, повідомила поліція Харківської області.".