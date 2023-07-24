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Через ДТП у Харкові жінка потрапила до лікарні

Події 17:35   24.07.2023
Оксана Якушко
Через ДТП у Харкові жінка потрапила до лікарні

У Харкові внаслідок зіткнення між Toyota та Volkswagen Passat постраждала жінка, наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, повідомила поліція Харківської області.

48-річний водій автомобіля Toyota по вулиці Івана Камишева не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat під керуванням 26-річної жінки.

В результаті жінка-водій отримала тілесні ушкодження. З забоями її доставили до медичного закладу.

Правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації події щодо КК України. Обставини ДТП встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок зіткнення між Toyota та Volkswagen Passat постраждала жінка, наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, повідомила поліція Харківської області.".