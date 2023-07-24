У Харкові п’яний водій пропонував 1000$ патрульним

Водія з ознаками алкогольного сп’яніння зупинили вдень у неділю на вулиці Грицевця у Харкові.

“На вулиці Грицевця патрульні зупинили авто Hyundai Tucson за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився. За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Патрульні кілька разів попередили водія про наслідки таких пропозицій, але він проігнорував зауваження.

“Для фіксації подій поліціянти викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – зазначили патрульні.

Загалом за минулі вихідні патрульні на Харківщині виявили 40 водіїв з ознаками алкогольного сп’яніння, а також семеро людей, які мали з собою, ймовірно, наркотики. На різних порушників склали 398 протоколів, з яких 357 – за порушення правил дорожнього руху.