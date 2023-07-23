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ДТП під Харковом: водій врізався в дерево, загинула його дружина (фото)

Події 17:34   23.07.2023
Олена Нагорна
ДТП під Харковом: водій врізався в дерево, загинула його дружина (фото)

22 липня близько 17:00 по вулиці Миру в селі Черкаські Тишки Харківського району сталася ДТП, в якій загинула 62-річна жінка.

Водій “Renault Kangoo” не впорався з керуванням на ділянці дороги з небезпечним поворотом, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Від отриманих травм на місці події загинула дружина водія.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 17:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 липня близько 17:00 по вулиці Миру в селі Черкаські Тишки Харківського району сталася ДТП, в якій загинула 62-річна жінка.".