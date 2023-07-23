ДТП під Харковом: водій врізався в дерево, загинула його дружина (фото)

22 липня близько 17:00 по вулиці Миру в селі Черкаські Тишки Харківського району сталася ДТП, в якій загинула 62-річна жінка.

Водій “Renault Kangoo” не впорався з керуванням на ділянці дороги з небезпечним поворотом, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Від отриманих травм на місці події загинула дружина водія.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області