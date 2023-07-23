ДТП под Харьковом: водитель врезался в дерево, погибла его жена (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
22 июля около 17:00 по улице Мира в селе Черкасские Тишки Харьковского района произошло ДТП, в котором погибла 62-летняя женщина.
Водитель Renault Kangoo не справился с управлением на участке дороги с опасным поворотом, выехал на обочину, где столкнулся с деревом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
От полученных травм на месте происшествия погибла жена водителя.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 июля около 17:00 по улице Мира в селе Черкасские Тишки Харьковского района произошло ДТП, в котором погибла 62-летняя женщина.".