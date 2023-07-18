В Безлюдовке попал в ДТП пассажирский автобус: есть пострадавший (фото)

В результате столкновения автомобиля «Skoda» и пассажирского автобуса в поселке Безлюдовка Харьковского района 18 июля пострадал водитель легковушки.

ДТП произошло около 18:00. В автобусе в тот момент находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Травмы получил 39-летний водитель «Skoda» — его доставили в больницу, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области