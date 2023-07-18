В Безлюдовке попал в ДТП пассажирский автобус: есть пострадавший (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В результате столкновения автомобиля «Skoda» и пассажирского автобуса в поселке Безлюдовка Харьковского района 18 июля пострадал водитель легковушки.
ДТП произошло около 18:00. В автобусе в тот момент находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Травмы получил 39-летний водитель «Skoda» — его доставили в больницу, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате столкновения автомобиля «Skoda» и пассажирского автобуса в поселке Безлюдовка Харьковского района 18 июля пострадал водитель легковушки.".