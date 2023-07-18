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Резня на Салтовке. Убийца 4 человек под стражей в Харькове без права на залог

Происшествия 13:39   18.07.2023
Оксана Якушко
Резня на Салтовке. Убийца 4 человек под стражей в Харькове без права на залог

18 июля судья Киевского районного суда Харькова избрал подозреваемому меру пресечения – его будут содержать под стражей без права внесения залога до 14.09.2023, сообщила прокуратура Харьковской области.

Днем 16 июля 20-летний мужчина зарезал в квартире по ул. Метростроителей в Харькове свою 10-летнюю сестру, мать и 71-летнего дедушку. Он нанес всем трем множественные удары ножом. После убийств злоумышленник с помощью службы такси вызвал машину. Он угрожал окровавленным ножом и отобрал автомобиль у водителя, а дальше помчал по городу. Во время поездки злоумышленник сбил насмерть на пешеходном переходе 52-летнего мужчину.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ. В тот же день Харьковская областная прокуратура сообщила 20-летнему мужчине о подозрении по факту умышленного убийства трех человек, среди которых малолетний ребенок (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), по факту незаконного завладения транспортным средством (ч 3 ст.289 УК Украины) и по факту нарушения ПБДД, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июля судья Киевского районного суда Харькова избрал подозреваемому меру пресечения – его будут содержать под стражей без права внесения залога до 14.09.2023, сообщила прокуратура Харьковской области.".