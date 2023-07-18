Різанина на Салтівці. Вбивця 4 людей під вартою у Харкові без права на заставу

18 липня суддя Київського районного суду Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід – його триматимуть під вартою без права внесення застави до 14.09.2023, повідомила прокуратура Харківської області.

Удень 16 липня 20-річний чоловік зарізав у квартирі по вул. Метробудівників у Харкові свою 10-річну сестру, мати та 71-річного дідуся. Він наніс всім трьом множинні удари ножем. Після вбивств зловмисник через службу таксі викликав автомобіль. Він погрожував скривавленим ножем і відібрав автівку у водія, а далі поїхав містом. Під час керування зловмисник збив на смерть на переході 52-річного чоловіка.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня Харківська обласна прокуратура повідомила 20-річному чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства трьох осіб, серед яких малолітня дитина (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України) та за фактом порушення ПБДР, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).