Руки і одяг були у крові. Подробиці затримання вбивці трьох людей у Харкові
У Харкові патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив трьох людей, викрав машину та влаштував ДТП зі смертельними наслідками.
Патрульну поліцію викликали очевидці смертельного ДТП – було відомо, що ймовірний зловмисник, який влаштував аварію і збив на смерть перехожого, утік з місця у невідомому напрямку.
Патрульні оперативно знайшли ймовірного злочинця на вулиці Академіка Павлова. На його одязі, руках і шиї були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями.
Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі триває слідство.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив трьох людей, викрав машину та влаштував ДТП зі смертельними наслідками.".