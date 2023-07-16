Руки і одяг були у крові. Подробиці затримання вбивці трьох людей у Харкові

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив трьох людей, викрав машину та влаштував ДТП зі смертельними наслідками.

Патрульну поліцію викликали очевидці смертельного ДТП – було відомо, що ймовірний зловмисник, який влаштував аварію і збив на смерть перехожого, утік з місця у невідомому напрямку.

Патрульні оперативно знайшли ймовірного злочинця на вулиці Академіка Павлова. На його одязі, руках і шиї були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі триває слідство.