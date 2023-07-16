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Руки і одяг були у крові. Подробиці затримання вбивці трьох людей у Харкові

Події 17:21   16.07.2023
Оксана Якушко
Руки і одяг були у крові. Подробиці затримання вбивці трьох людей у Харкові

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив трьох людей, викрав машину та влаштував ДТП зі смертельними наслідками.

Патрульну поліцію викликали очевидці смертельного ДТП – було відомо, що ймовірний зловмисник, який влаштував аварію і збив на смерть перехожого, утік з місця у невідомому напрямку.

 

Патрульні оперативно знайшли ймовірного злочинця на вулиці Академіка Павлова. На його одязі, руках і шиї були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі триває слідство.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 17:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив трьох людей, викрав машину та влаштував ДТП зі смертельними наслідками.".