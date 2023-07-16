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20-річний молодик зарізав матір і сестру і влаштував смертельну ДТП у Харкові

Події 14:54   16.07.2023
Оксана Якушко
20-річний молодик зарізав матір і сестру і влаштував смертельну ДТП у Харкові

20-річний хлопець убив трьох людей, викрав автомобіль та спровокував ДТП зі смертельними наслідками, повідомила поліція Харківської області.

16 липня молодик викрав автомобіль «Daewoo Lanos» на вулиці Гвардійців Широнінців. Під час перевірки поліція встановила, що цією машиною заволодів 20-річний хлопець. Керуючи автомобілем, він скоїв ДТП на вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками. Поліцейські Харківщини оперативно затримали чоловіка.

Під час слідства поліцейські з’ясували, що хлопець убив трьох родичів у квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини загибелі встановлюють.

Зловмисника затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “вбивство”.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 14:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20-річний хлопець убив трьох людей, викрав автомобіль та спровокував ДТП зі смертельними наслідками, повідомила поліція Харківської області.".