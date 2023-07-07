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В одному з домів в Індустріальному районі Харкова напередодні вбили чоловіка

Події 13:22   07.07.2023
Олена Нагорна
В одному з домів в Індустріальному районі Харкова напередодні вбили чоловіка

6 липня близько 22:00 в поліцію звернулися мешканці будинку в Індустріальному районі Харкова, які побачили загиблого у під’їзді.

Чоловіки разом випивали та посварилися. 42-річний господар квартири вдарив 32-річного товариша ножем і той загинув на місці, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 13:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 липня близько 22:00 в поліцію звернулися мешканці будинку в Індустріальному районі Харкова, які побачили загиблого у під’їзді.".