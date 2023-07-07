В одному з домів в Індустріальному районі Харкова напередодні вбили чоловіка
6 липня близько 22:00 в поліцію звернулися мешканці будинку в Індустріальному районі Харкова, які побачили загиблого у під’їзді.
Чоловіки разом випивали та посварилися. 42-річний господар квартири вдарив 32-річного товариша ножем і той загинув на місці, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо оголошення чоловікові про підозру.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 13:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 липня близько 22:00 в поліцію звернулися мешканці будинку в Індустріальному районі Харкова, які побачили загиблого у під’їзді.".