Зловмисника, який задушив приятеля, впіймали на Харківщині поліцейські
25 червня до Ізюмського районного управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що її сусід убив приятеля, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.
Чоловіки спочатку впили по чарці, а потім посварилися, і 61-річний зловмисник накинув дріт навколо шиї знайомого та тиснув, поки той не перестав дихати. Тіло кинув на узбіччі дороги.
Зловмисника затримали і повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Читайте також: Задушив рідного брата на очах у матері: судитимуть харків’янина
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зловмисника, який задушив приятеля, впіймали на Харківщині поліцейські»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 16:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 червня до Ізюмського районного управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що її сусід убив приятеля, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області. ".