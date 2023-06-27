Зловмисника, який задушив приятеля, впіймали на Харківщині поліцейські

25 червня до Ізюмського районного управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що її сусід убив приятеля, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловіки спочатку впили по чарці, а потім посварилися, і 61-річний зловмисник накинув дріт навколо шиї знайомого та тиснув, поки той не перестав дихати. Тіло кинув на узбіччі дороги.

Зловмисника затримали і повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.