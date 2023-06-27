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Зловмисника, який задушив приятеля, впіймали на Харківщині поліцейські

Події 16:46   27.06.2023
Оксана Якушко
Зловмисника, який задушив приятеля, впіймали на Харківщині поліцейські

25 червня до Ізюмського районного управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що її сусід убив приятеля, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Чоловіки спочатку впили по чарці, а потім посварилися, і 61-річний зловмисник накинув дріт навколо шиї знайомого та тиснув, поки той не перестав дихати. Тіло кинув на узбіччі дороги.

Зловмисника затримали і повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 16:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 червня до Ізюмського районного управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що її сусід убив приятеля, повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області. ".