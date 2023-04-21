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Задушив рідного брата на очах у матері: судитимуть харків’янина

Суспільство 15:11   21.04.2023
Вікторія Яковенко
Задушив рідного брата на очах у матері: судитимуть харків’янина Фото: Харківська обласна прокуратура

У квартирі по вулиці Героїв Сталінграда 33-річний харків’янин вбив 41-річного рідного брата.

Трагедія сталася 31 січня, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У квартирі втрьох перебували двоє братів та їхня мати. Між чоловіками стався конфлікт.

33-річний чоловік вдарив брата, від чого той впав на диван. Користуючись тим, що чоловік опинився на дивані лежачи на животі, обвинувачений задушив його. 41-річний брат помер на місці.

Правоохоронці затримали вбивцю. Наразі він у СІЗО.

Чоловіка обвинувачують за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У квартирі по вулиці Героїв Сталінграда 33-річний харків’янин вбив 41-річного рідного брата.".