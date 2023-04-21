Задушив рідного брата на очах у матері: судитимуть харків’янина
Фото: Харківська обласна прокуратура
У квартирі по вулиці Героїв Сталінграда 33-річний харків’янин вбив 41-річного рідного брата.
Трагедія сталася 31 січня, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У квартирі втрьох перебували двоє братів та їхня мати. Між чоловіками стався конфлікт.
33-річний чоловік вдарив брата, від чого той впав на диван. Користуючись тим, що чоловік опинився на дивані лежачи на животі, обвинувачений задушив його. 41-річний брат помер на місці.
Правоохоронці затримали вбивцю. Наразі він у СІЗО.
Чоловіка обвинувачують за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У квартирі по вулиці Героїв Сталінграда 33-річний харків’янин вбив 41-річного рідного брата.".