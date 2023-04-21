Зарізав і скинув тіло у вигрібну яму: вирок вбивці співмешканки на Харківщині

Суд ухвалив вирок 51-річному вбивці з Харківщини. Він проведе за ґратами 13 років.

Трагедія сталась 25 грудня минулого року в селі Яковлівка Лозівського району, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. В одному з приватних будинків між чоловіком і його співмешканкою виникла сварка, у ході якої злочинець схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Потерпіла померла на місці.

Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп своєї жертви у вигрібну яму на території будинку. Однак це не допомогло уникнути відповідальності — вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Чоловік пояснив, що під час сварки жінка замахнулась на нього ножем. За його словами, коли він намагався забрати ніж у неї, то випадково повернув лезом у бік потерпілої, а жінка, похитнувшись, сама напоролась на ніж, додали правоохоронці.

Суд визнав винним 51-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.