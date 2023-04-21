Live
  • П’ятниця 21.04.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

Зарізав і скинув тіло у вигрібну яму: вирок вбивці співмешканки на Харківщині

Події 12:48   21.04.2023
Виктория Яковенко
Зарізав і скинув тіло у вигрібну яму: вирок вбивці співмешканки на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд ухвалив вирок 51-річному вбивці з Харківщини. Він проведе за ґратами 13 років.

Трагедія сталась 25 грудня минулого року в селі Яковлівка Лозівського району, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. В одному з приватних будинків між чоловіком і його співмешканкою виникла сварка, у ході якої злочинець схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Потерпіла померла на місці.

Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп своєї жертви у вигрібну яму на території будинку. Однак це не допомогло уникнути відповідальності — вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Чоловік пояснив, що під час сварки жінка замахнулась на нього ножем. За його словами, коли він намагався забрати ніж у неї, то випадково повернув лезом у бік потерпілої, а жінка, похитнувшись, сама напоролась на ніж, додали правоохоронці.

Суд визнав винним 51-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Читайте також: Зламав шию та розчленив: харків’янин на 14 років сяде за вбивство колеги

Автор: Виктория Яковенко

Новини за темою:

11:38
За 17 років не почали будувати: прокуратура вимагає повернути землю в Харкові
10:26
Втік із військовими РФ: транспортнику з Балаклії оголосили підозру
21:32
У Харкові, Чугуєві та Дергачах розглядатимуть справи десяти судів області
17:15
На Харківщині в “Армії відновлення” – вже майже 2 тисячі осіб
15:23
«Шокером лупили» – жителі Ізюмщини про катування: командира РФ ідентифікували

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зарізав і скинув тіло у вигрібну яму: вирок вбивці співмешканки на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 12:48;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 51-річному вбивці з Харківщини. Він проведе за ґратами 13 років.".