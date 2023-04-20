Зламав шию та розчленив: харків’янин на 14 років сяде за вбивство колеги
Суд ухвалив вирок 53-річному вбивці з Харкова. Він проведе за ґратами 14 років.
За даними Харківської обласної прокуратури, 13 вересня минулого року в одній з квартир по вулиці Астрономічній чоловік вбив свого колегу. Слідчі встановили, що вбивця та потерпілий разом працювали. Цей вечір вони проводили за розпиттям алкоголю у квартирі зловмисника.
Між чоловіками виник конфлікт.
«Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон, щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба», – зазначили у прокуратурі.
Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вбивця переніс його тіло з балкона у квартиру. У ванні він розчленував тіло на шматки, розклав по пакетах та сховав у коробку, яку надалі зберігав у шафі.
Під час судового розгляду свою вину чоловік визнав лише частково і пояснив, що наміру вбивати колегу не мав.
Суд визнав винним 53-річного харків’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.
Читайте також: Вбивство на Новий рік. 7 років отримав 19-річний молодик, який зарізав батька
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зламав шию та розчленив: харків’янин на 14 років сяде за вбивство колеги»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 11:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 53-річному вбивці з Харкова. Він проведе за ґратами 14 років.".