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Зламав шию та розчленив: харків’янин на 14 років сяде за вбивство колеги

Події 11:58   20.04.2023
Вікторія Яковенко
Зламав шию та розчленив: харків’янин на 14 років сяде за вбивство колеги Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд ухвалив вирок 53-річному вбивці з Харкова. Він проведе за ґратами 14 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, 13 вересня минулого року в одній з квартир по вулиці Астрономічній чоловік вбив свого колегу. Слідчі встановили, що вбивця та потерпілий разом працювали. Цей вечір вони проводили за розпиттям алкоголю у квартирі зловмисника.

Між чоловіками виник конфлікт.

«Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон, щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба», – зазначили у прокуратурі.

Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вбивця переніс його тіло з балкона у квартиру. У ванні він розчленував тіло на шматки, розклав по пакетах та сховав у коробку, яку надалі зберігав у шафі.

Під час судового розгляду свою вину чоловік визнав лише частково і пояснив, що наміру вбивати колегу не мав.

Суд визнав винним 53-річного харків’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив вирок 53-річному вбивці з Харкова. Він проведе за ґратами 14 років.".