У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники
Напередодні, 12 листопада, рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали у Карпатах.
Житель Харкова 2000 року народження о 13:20 повідомив гірським рятувальникам, що вони з колегою сходили на гору Степанець у Верховинському районі й заблукали, розповіли в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
На пошуки чоловіків вирушили надзвичайники з Верховини.
«Після кількох годин пошуків рятувальники знайшли мандрівників та безпечно супроводили їх до населеного пункту. Завдяки оперативним діям фахівців туристи отримали необхідну допомогу та не постраждали», – зазначили у ДСНС.
Рятувальники нагадують: перед походом у гори слід обов’язково перевірити прогноз погоди, ретельно спланувати маршрут і повідомити близьких про свої подорожі.
Нагадаємо, 13 листопада через пожежу в Ізюмі загинула дитина. У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що повідомлення про загоряння в квартирі на першому поверсі триповерхового будинку отримали о 08:48. Під час проведення розвідки рятувальники виявили у задимленому приміщенні непритомного 13-річного хлопчика. Бійці винесли дитину на свіже повітря та до прибуття медиків проводили реанімаційні заходи. Однак урятувати хлопчика не вдалося. Він помер у кареті «швидкої».
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гора, Карпаты, коллега, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2025 в 12:34;