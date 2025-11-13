У Карпатах заблукали харків’янин і його колега: їх врятували ДСНСники

Напередодні, 12 листопада, рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали у Карпатах.

Житель Харкова 2000 року народження о 13:20 повідомив гірським рятувальникам, що вони з колегою сходили на гору Степанець у Верховинському районі й заблукали, розповіли в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

На пошуки чоловіків вирушили надзвичайники з Верховини.

«Після кількох годин пошуків рятувальники знайшли мандрівників та безпечно супроводили їх до населеного пункту. Завдяки оперативним діям фахівців туристи отримали необхідну допомогу та не постраждали», – зазначили у ДСНС.

Рятувальники нагадують: перед походом у гори слід обов’язково перевірити прогноз погоди, ретельно спланувати маршрут і повідомити близьких про свої подорожі.

