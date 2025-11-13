Live

У Карпатах заблукали харків'янин і його колега: їх врятували ДСНСники

Суспільство 12:34   13.11.2025
Вікторія Яковенко
Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

Напередодні, 12 листопада, рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали у Карпатах.

Житель Харкова 2000 року народження о 13:20 повідомив гірським рятувальникам, що вони з колегою сходили на гору Степанець у Верховинському районі й заблукали, розповіли в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

На пошуки чоловіків вирушили надзвичайники з Верховини.

«Після кількох годин пошуків рятувальники знайшли мандрівників та безпечно супроводили їх до населеного пункту. Завдяки оперативним діям фахівців туристи отримали необхідну допомогу та не постраждали», – зазначили у ДСНС.

Рятувальники нагадують: перед походом у гори слід обов’язково перевірити прогноз погоди, ретельно спланувати маршрут і повідомити близьких про свої подорожі.

Нагадаємо, 13 листопада через пожежу в Ізюмі загинула дитина. У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що повідомлення про загоряння в квартирі на першому поверсі триповерхового будинку отримали о 08:48. Під час проведення розвідки рятувальники виявили у задимленому приміщенні непритомного 13-річного хлопчика. Бійці винесли дитину на свіже повітря та до прибуття медиків проводили реанімаційні заходи. Однак урятувати хлопчика не вдалося. Він помер у кареті «швидкої».

Автор: Вікторія Яковенко
