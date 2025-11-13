В Карпатах заблудились харьковчанин и его коллега: их спасли ГСЧСники
Накануне, 12 ноября, спасатели помогли двум туристам, заблудившимся в Карпатах.
Житель Харькова 2000 года рождения в 13:20 сообщил горным спасателям, что они с коллегой восходили на гору Степанец в Верховинском районе и заблудились, рассказали в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.
На поиски мужчин отправились чрезвычайники из Верховины.
«После нескольких часов поисков спасатели нашли путешественников и безопасно сопровождали их в населенный пункт. Благодаря оперативным действиям специалистов туристы получили необходимую помощь и не пострадали», — отметили в ГСЧС.
Спасатели напоминают: перед походом в горы нужно обязательно проверить прогноз погоды, тщательно спланировать маршрут и сообщить близким о своих путешествиях.
Напомним, 13 ноября из-за пожара в Изюме погиб ребенок. В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что сообщения о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного дома получили в 08:48. Во время проведения разведки спасатели обнаружили в задымленном помещении 13-летнего мальчика. Бойцы вынесли ребенка на свежий воздух и до прибытия медиков проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти мальчика не удалось. Он умер в «карете» скорой.
