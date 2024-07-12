Туристка с Харьковщины травмировала ногу на Говерле: ей помогли спасатели

Горные спасатели помогли травмированной туристке из Харьковской области.

Вчера, 11 июля, во второй половине дня жительница Харьковщины 1951 года рождения травмировала ногу во время движения с горы Говерла и не могла самостоятельно идти дальше, поэтому нуждалась в помощи спасателей, сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

«Потерпевшая находилась в горах в составе группы из 25 человек. Спасатели, прибыв к месту нахождения женщины, оказали ей медицинскую помощь и транспортировали в НСБ «Заросляк», откуда она направилась к месту временного проживания», — добавили ГСЧСники.