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Туристка с Харьковщины травмировала ногу на Говерле: ей помогли спасатели

Общество 09:23   12.07.2024
Виктория Яковенко
Туристка с Харьковщины травмировала ногу на Говерле: ей помогли спасатели Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Горные спасатели помогли травмированной туристке из Харьковской области.

Вчера, 11 июля, во второй половине дня жительница Харьковщины 1951 года рождения травмировала ногу во время движения с горы Говерла и не могла самостоятельно идти дальше, поэтому нуждалась в помощи спасателей, сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

«Потерпевшая находилась в горах в составе группы из 25 человек. Спасатели, прибыв к месту нахождения женщины, оказали ей медицинскую помощь и транспортировали в НСБ «Заросляк», откуда она направилась к месту временного проживания», — добавили ГСЧСники.

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Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 09:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горные спасатели помогли травмированной туристке из Харьковской области.".