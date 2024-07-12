Туристка с Харьковщины травмировала ногу на Говерле: ей помогли спасатели
Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области
Горные спасатели помогли травмированной туристке из Харьковской области.
Вчера, 11 июля, во второй половине дня жительница Харьковщины 1951 года рождения травмировала ногу во время движения с горы Говерла и не могла самостоятельно идти дальше, поэтому нуждалась в помощи спасателей, сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.
«Потерпевшая находилась в горах в составе группы из 25 человек. Спасатели, прибыв к месту нахождения женщины, оказали ей медицинскую помощь и транспортировали в НСБ «Заросляк», откуда она направилась к месту временного проживания», — добавили ГСЧСники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Говерла, гора, ГСЧС, ногу, спасатели, туристка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 09:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горные спасатели помогли травмированной туристке из Харьковской области.".