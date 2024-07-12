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Туристка з Харківщини травмувала ногу на Говерлі: їй допомогли рятувальники

Суспільство 09:23   12.07.2024
Вікторія Яковенко
Туристка з Харківщини травмувала ногу на Говерлі: їй допомогли рятувальники Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

Гірські рятувальники допомогли травмованій туристці з Харківщини.

Вчора, 11 липня, в другій половині дня жителька Харківщини 1951 року народження травмувала ногу під час руху з гори Говерла та не могла самостійно йти далі, тому потребувала допомоги рятувальників, повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

«Потерпіла перебувала в горах у складі групи з 25 осіб. Рятувальники, прибувши до місця знаходження жінки, надали їй домедичну допомогу та транспортували до НСБ «Заросляк», звідки вона направилась до місця тимчасового проживання», – додали ДСНСники.

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Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 09:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гірські рятувальники допомогли травмованій туристці з Харківщини.".