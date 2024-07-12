Туристка з Харківщини травмувала ногу на Говерлі: їй допомогли рятувальники

Гірські рятувальники допомогли травмованій туристці з Харківщини.

Вчора, 11 липня, в другій половині дня жителька Харківщини 1951 року народження травмувала ногу під час руху з гори Говерла та не могла самостійно йти далі, тому потребувала допомоги рятувальників, повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

«Потерпіла перебувала в горах у складі групи з 25 осіб. Рятувальники, прибувши до місця знаходження жінки, надали їй домедичну допомогу та транспортували до НСБ «Заросляк», звідки вона направилась до місця тимчасового проживання», – додали ДСНСники.