Туристка з Харківщини травмувала ногу на Говерлі: їй допомогли рятувальники
Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області
Гірські рятувальники допомогли травмованій туристці з Харківщини.
Вчора, 11 липня, в другій половині дня жителька Харківщини 1951 року народження травмувала ногу під час руху з гори Говерла та не могла самостійно йти далі, тому потребувала допомоги рятувальників, повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
«Потерпіла перебувала в горах у складі групи з 25 осіб. Рятувальники, прибувши до місця знаходження жінки, надали їй домедичну допомогу та транспортували до НСБ «Заросляк», звідки вона направилась до місця тимчасового проживання», – додали ДСНСники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Говерла, гора, ГСЧС, ногу, спасатели, туристка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 09:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гірські рятувальники допомогли травмованій туристці з Харківщини.".