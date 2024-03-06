Житель Харківщини намагався втекти до Румунії, але заблукав у горах – ДПСУ

Прикордонники за допомогою БпЛА відшукали та врятували заблукалого біля кордону з Румунією жителя Харківщини.

«Вчора вночі прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від чергового ДСНС про те, що їм зателефонував чоловік, який стверджував, що заблукав у горах та просив про допомогу. Прикордонники спільно з рятувальниками вирушили на пошуки на гірську ділянку відділу «Красноїльськ», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Пошуки тривали кілька годин. Врешті прикордонники виявили чоловіка за допомогою БпЛА. З’ясувалося, що 36-річний чоловік завчасно придбав камуфльований одяг та хотів незаконно потрапити до Румунії через гори, використовуючи онлайн навігатор. Проте в якийсь момент зрозумів, що заблукав.

На чоловіка склали матеріали про адміністративне правопорушення. Встановлюються інші обставини незаконної «подорожі».