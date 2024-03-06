Житель Харківщини намагався втекти до Румунії, але заблукав у горах – ДПСУ
Прикордонники за допомогою БпЛА відшукали та врятували заблукалого біля кордону з Румунією жителя Харківщини.
«Вчора вночі прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від чергового ДСНС про те, що їм зателефонував чоловік, який стверджував, що заблукав у горах та просив про допомогу. Прикордонники спільно з рятувальниками вирушили на пошуки на гірську ділянку відділу «Красноїльськ», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Пошуки тривали кілька годин. Врешті прикордонники виявили чоловіка за допомогою БпЛА. З’ясувалося, що 36-річний чоловік завчасно придбав камуфльований одяг та хотів незаконно потрапити до Румунії через гори, використовуючи онлайн навігатор. Проте в якийсь момент зрозумів, що заблукав.
На чоловіка склали матеріали про адміністративне правопорушення. Встановлюються інші обставини незаконної «подорожі».
Читайте також: Харків’янам прикордонники завадили переплисти Дністер (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, граница, пограничники, румыния, сбежать, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Житель Харківщини намагався втекти до Румунії, але заблукав у горах – ДПСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники за допомогою БпЛА відшукали та врятували заблукалого біля кордону з Румунією жителя Харківщини.".