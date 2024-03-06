Харків’янам прикордонники завадили переплисти Дністер (відео)
Троє чоловіків із Харківської та Київської областей намагалися здійснити “заплив” до Молдови, але “спортивного досягнення” їх позбавили прикордонники.
“Трьох мешканців Київської та Харківської областей затримав прикордонний наряд на службовому катері на старті запливу. Ще двох “плавців” виявили на березі річки – вони якраз одягали гідрокостюми та готувалися перепливати Дністер, щоб потрапити до Молдови”, — повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
На всіх плавців склали протоколи про адмінпорушення, справи направили до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє чоловіків із Харківської та Київської областей намагалися здійснити “заплив” до Молдови, але “спортивного досягнення” їх позбавили прикордонники".