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Харьковчанам пограничники помешали переплыть Днестр (видео)

Общество 11:34   06.03.2024
Оксана Горун
Харьковчанам пограничники помешали переплыть Днестр (видео) Скриншот

Трое мужчин из Харьковской и Киевской области пытались совершить «заплыв» в Молдову, но «спортивного достижения» их лишили пограничники.

«Трое жителей Киевской и Харьковской областей задержал пограничный наряд на служебном катере на старте заплыва. Еще двоих «пловцов» обнаружили на берегу реки – они как раз надевали гидрокостюмы и готовились переплывать Днестр, чтобы попасть в Молдову», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На всех пловцов составили протоколы об админнарушениях, дела направили в суд.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое мужчин из Харьковской и Киевской области пытались совершить «заплыв» в Молдову, но «спортивного достижения» их лишили пограничники".