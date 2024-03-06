Харьковчанам пограничники помешали переплыть Днестр (видео)

Трое мужчин из Харьковской и Киевской области пытались совершить «заплыв» в Молдову, но «спортивного достижения» их лишили пограничники.

«Трое жителей Киевской и Харьковской областей задержал пограничный наряд на служебном катере на старте заплыва. Еще двоих «пловцов» обнаружили на берегу реки – они как раз надевали гидрокостюмы и готовились переплывать Днестр, чтобы попасть в Молдову», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На всех пловцов составили протоколы об админнарушениях, дела направили в суд.