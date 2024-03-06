Харьковчанам пограничники помешали переплыть Днестр (видео)
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Трое мужчин из Харьковской и Киевской области пытались совершить «заплыв» в Молдову, но «спортивного достижения» их лишили пограничники.
«Трое жителей Киевской и Харьковской областей задержал пограничный наряд на служебном катере на старте заплыва. Еще двоих «пловцов» обнаружили на берегу реки – они как раз надевали гидрокостюмы и готовились переплывать Днестр, чтобы попасть в Молдову», — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
На всех пловцов составили протоколы об админнарушениях, дела направили в суд.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: новости Харькова, пограничники, уклонисты;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 11:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое мужчин из Харьковской и Киевской области пытались совершить «заплыв» в Молдову, но «спортивного достижения» их лишили пограничники".