Житель Харьковщины пытался сбежать в Румынию, но заблудился в горах — ГПСУ
Пограничники с помощью БпЛА отыскали и спасли заблудившегося у границы с Румынией жителя Харьковщины.
«Вчера ночью пограничники Черновицкого отряда получили информацию от дежурного ГСЧС о том, что им позвонил по телефону мужчина, который утверждал, что заблудился в горах и просил о помощи. Пограничники совместно со спасателями отправились на поиски на горный участок отдела «Красноильск», – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Поиски продолжались несколько часов. В итоге, пограничники обнаружили мужчину с помощью БпЛА. Выяснилось, что 36-летний мужчина заранее приобрел камуфлированную одежду и хотел незаконно попасть в Румынию через горы, используя онлайн навигатор. Однако в какой-то момент понял, что заблудился.
На мужчину составили материалы об административном правонарушении. Устанавливаются другие обстоятельства незаконного «путешествия».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, граница, пограничники, румыния, сбежать, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники с помощью БпЛА отыскали и спасли заблудившегося у границы с Румынией жителя Харьковщины.".