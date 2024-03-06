Житель Харьковщины пытался сбежать в Румынию, но заблудился в горах — ГПСУ

Пограничники с помощью БпЛА отыскали и спасли заблудившегося у границы с Румынией жителя Харьковщины.

«Вчера ночью пограничники Черновицкого отряда получили информацию от дежурного ГСЧС о том, что им позвонил по телефону мужчина, который утверждал, что заблудился в горах и просил о помощи. Пограничники совместно со спасателями отправились на поиски на горный участок отдела «Красноильск», – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Поиски продолжались несколько часов. В итоге, пограничники обнаружили мужчину с помощью БпЛА. Выяснилось, что 36-летний мужчина заранее приобрел камуфлированную одежду и хотел незаконно попасть в Румынию через горы, используя онлайн навигатор. Однако в какой-то момент понял, что заблудился.

На мужчину составили материалы об административном правонарушении. Устанавливаются другие обстоятельства незаконного «путешествия».