Live
  • Чт 17.08.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

13-летний мальчик упал с высоты 30 м в заповеднике Гранд-Каньон в СЩА и выжил

Мир 16:09   17.08.2023
Оксана Якушко
13-летний мальчик упал с высоты 30 м в заповеднике Гранд-Каньон в СЩА и выжил

13-летний подросток Вятт Кауфман выжил после падения с 30-метровой высоты в национальном парке «Гранд-Каньон» в американском штате Аризона, сообщает BBC Украина.

Спасателям понадобилось два часа, чтобы спуститься к месту падения мальчика и поднять его в безопасное место. Подростка доставили в больницу с тяжелыми травмами, но через несколько дней выписали.

Подросток рассказал, что сорвался вниз, когда отошел в сторону, чтобы не мешать людям фотографировать. Он присел и держался одной рукой за камень, когда потерял равновесие и упал.

В результате падения парень сломал руку и 9 позвонков, травмировал легкие и разорвал селезенку.
Его доставили в больницу воздухом.

«Я не помню, что случилось после падения. Отрывочно помню, как пришел в себя в задней части «скорой», потом в вертолете, после этого меня положили в самолет, и вот я здесь», — говорит парень.

К спасательным работам привлекли спустившихся со скалы десятки работников национального парка «Гранд-Каньон», когда стало понятно, что вытащить Вятта вертолетом не удастся из-за специфического рельефа местности.

Несмотря на большое количество травм подростка уже выписали из больницы. Его увезли домой.

«Мы очень благодарны всем за работу, — сказал отец мальчика Брайан Кауфман, который во время несчастного случая находился дома в Северной Дакоте. — Нам очень повезло, что мы везли нашего ребенка домой в авто на переднем сиденье, а не в гробу».

Читайте также: Харьковчанин развернул флаг Украины на второй вершине мира (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
17.08.2023, 09:27
Освобождение юга: ISW сообщил об Урожайном, Работино и резервах ВСУ
Освобождение юга: ISW сообщил об Урожайном, Работино и резервах ВСУ
17.08.2023, 07:57
Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны
Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны
17.08.2023, 09:59
Поезд из Харькова в Польшу временно отменили
Поезд из Харькова в Польшу временно отменили
17.08.2023, 13:18
Осужденный экс-глава харьковского лесхоза Сыса сбежал за границу — СМИ
Осужденный экс-глава харьковского лесхоза Сыса сбежал за границу — СМИ
16.08.2023, 22:27
«Харьковводоканал» подготовил к зиме более 480 домов в Индустриальном районе
«Харьковводоканал» подготовил к зиме более 480 домов в Индустриальном районе
17.08.2023, 16:59

Новости по теме:

16:09
13-летний мальчик упал с высоты 30 м в заповеднике Гранд-Каньон в СЩА и выжил
11:38
Украинцы делают прогресс каждый день — Кирби о контрнаступлении
16:06
Трамп получил новые обвинения за попытку изменить результаты выборов в США
14:22
Ученые доказали, как собаки делают людей счастливее и здоровее
10:54
Упала в колодец, купаясь в пруду: на Харьковщине случилось ЧП с подростком

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «13-летний мальчик упал с высоты 30 м в заповеднике Гранд-Каньон в СЩА и выжил»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 16:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13-летний подросток Вятт Кауфман выжил после падения с 30-метровой высоты в национальном парке «Гранд-Каньон» в американском штате Аризона, сообщает BBC Украина.".