13-летний мальчик упал с высоты 30 м в заповеднике Гранд-Каньон в СЩА и выжил
13-летний подросток Вятт Кауфман выжил после падения с 30-метровой высоты в национальном парке «Гранд-Каньон» в американском штате Аризона, сообщает BBC Украина.
Спасателям понадобилось два часа, чтобы спуститься к месту падения мальчика и поднять его в безопасное место. Подростка доставили в больницу с тяжелыми травмами, но через несколько дней выписали.
Подросток рассказал, что сорвался вниз, когда отошел в сторону, чтобы не мешать людям фотографировать. Он присел и держался одной рукой за камень, когда потерял равновесие и упал.
В результате падения парень сломал руку и 9 позвонков, травмировал легкие и разорвал селезенку.
Его доставили в больницу воздухом.
«Я не помню, что случилось после падения. Отрывочно помню, как пришел в себя в задней части «скорой», потом в вертолете, после этого меня положили в самолет, и вот я здесь», — говорит парень.
К спасательным работам привлекли спустившихся со скалы десятки работников национального парка «Гранд-Каньон», когда стало понятно, что вытащить Вятта вертолетом не удастся из-за специфического рельефа местности.
Несмотря на большое количество травм подростка уже выписали из больницы. Его увезли домой.
«Мы очень благодарны всем за работу, — сказал отец мальчика Брайан Кауфман, который во время несчастного случая находился дома в Северной Дакоте. — Нам очень повезло, что мы везли нашего ребенка домой в авто на переднем сиденье, а не в гробу».
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 16:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13-летний подросток Вятт Кауфман выжил после падения с 30-метровой высоты в национальном парке «Гранд-Каньон» в американском штате Аризона, сообщает BBC Украина.".