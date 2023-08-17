13-летний мальчик упал с высоты 30 м в заповеднике Гранд-Каньон в СЩА и выжил

13-летний подросток Вятт Кауфман выжил после падения с 30-метровой высоты в национальном парке «Гранд-Каньон» в американском штате Аризона, сообщает BBC Украина.

Спасателям понадобилось два часа, чтобы спуститься к месту падения мальчика и поднять его в безопасное место. Подростка доставили в больницу с тяжелыми травмами, но через несколько дней выписали.

Подросток рассказал, что сорвался вниз, когда отошел в сторону, чтобы не мешать людям фотографировать. Он присел и держался одной рукой за камень, когда потерял равновесие и упал.

В результате падения парень сломал руку и 9 позвонков, травмировал легкие и разорвал селезенку.

Его доставили в больницу воздухом.

«Я не помню, что случилось после падения. Отрывочно помню, как пришел в себя в задней части «скорой», потом в вертолете, после этого меня положили в самолет, и вот я здесь», — говорит парень.

К спасательным работам привлекли спустившихся со скалы десятки работников национального парка «Гранд-Каньон», когда стало понятно, что вытащить Вятта вертолетом не удастся из-за специфического рельефа местности.

Несмотря на большое количество травм подростка уже выписали из больницы. Его увезли домой.

«Мы очень благодарны всем за работу, — сказал отец мальчика Брайан Кауфман, который во время несчастного случая находился дома в Северной Дакоте. — Нам очень повезло, что мы везли нашего ребенка домой в авто на переднем сиденье, а не в гробу».