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13-річний хлопчик упав з висоти 30 м у заповіднику Гранд-Каньйон в США і вижив

Світ 16:09   17.08.2023
Оксана Якушко
13-річний хлопчик упав з висоти 30 м у заповіднику Гранд-Каньйон в США і вижив

13-річний підліток Вятт Кауфман вижив після падіння з 30-метрової висоти у національному парку “Гранд-Каньйон” в американському штаті Арізона, повідомляє ВВС Україна.

Рятувальникам знадобилося дві години, щоб спуститись до місця падіння хлопчика й підняти його у безпечне місце. Підлітка доправили до лікарні з тяжкими травмами, але за кілька днів виписали.

Підліток розповів, що зірвався вниз, коли відійшов убік, щоб не заважати людям робити фото. Він присів і тримався однією рукою за камінь, коли втратив рівновагу та впав.

Внаслідок падіння хлопець зламав руку та 9 хребців, травмував легені та розірвав селезінку.

Його доправили до лікарні повітрям.

“Я не пам’ятаю, що трапилося після падіння. Уривчасто пам’ятаю, як опритомнів у задній частині “швидкої”, потім у гелікоптері, після цього мене поклали у літак, і ось я тут”, – каже хлопець.

До рятувальних робіт залучили десятки працівників національного парку “Гранд-Каньйон”, які спустилися зі скелі, як стало зрозуміло, що витягнути Вятта вертольотом не вдасться через специфічний рельєф місцевості.

Попри велику кількість травм, підлітка вже виписали з лікарні. Його відвезли додому.

“Ми надзвичайно вдячні всім за роботу”, – сказав батько хлопчика Браян Кауфман, який під час нещасного випадку перебував удома в Північній Дакоті.

“Нам дуже пощастило, що ми везли нашу дитину додому в авто на передньому сидінні, а не в труні”.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13-річний підліток Вятт Кауфман вижив після падіння з 30-метрової висоти у національному парку “Гранд-Каньйон” в американському штаті Арізона, повідомляє ВВС Україна.".