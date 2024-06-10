Ослабла и испугалась: 70-летняя харьковчанка потерялась в Карпатах

В районе горы Стой Хустского района 9 июня спасатели разыскали 70-летнюю жительницу Харькова, заблудившуюся во время прохождения туристического маршрута.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Закарпатской области, о том, что мать потерялась около 17:00 рассказал ее сын. Как оказалось, харьковчанка вышла из Пилипца и поднялась на гору Стой, а когда начала спускаться – ослабла и испугалась, что назад не дойдет.

Туристку нашли в удовлетворительном состоянии, спасатели доставили ее к месту временного проживания.