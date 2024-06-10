Ослабла и испугалась: 70-летняя харьковчанка потерялась в Карпатах
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
В районе горы Стой Хустского района 9 июня спасатели разыскали 70-летнюю жительницу Харькова, заблудившуюся во время прохождения туристического маршрута.
Как рассказали в ГУ ГСЧС в Закарпатской области, о том, что мать потерялась около 17:00 рассказал ее сын. Как оказалось, харьковчанка вышла из Пилипца и поднялась на гору Стой, а когда начала спускаться – ослабла и испугалась, что назад не дойдет.
Туристку нашли в удовлетворительном состоянии, спасатели доставили ее к месту временного проживания.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гора, Карпаты, потерялась, спасатели, харьковчанка;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе горы Стой Хустского района 9 июня спасатели разыскали 70-летнюю жительницу Харькова, заблудившуюся во время прохождения туристического маршрута.".