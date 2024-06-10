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Ослабла и испугалась: 70-летняя харьковчанка потерялась в Карпатах

Общество 15:26   10.06.2024
Виктория Яковенко
Ослабла и испугалась: 70-летняя харьковчанка потерялась в Карпатах Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области

В районе горы Стой Хустского района 9 июня спасатели разыскали 70-летнюю жительницу Харькова, заблудившуюся во время прохождения туристического маршрута.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Закарпатской области, о том, что мать потерялась около 17:00 рассказал ее сын. Как оказалось, харьковчанка вышла из Пилипца и поднялась на гору Стой, а когда начала спускаться – ослабла и испугалась, что назад не дойдет.

Туристку нашли в удовлетворительном состоянии, спасатели доставили ее к месту временного проживания.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе горы Стой Хустского района 9 июня спасатели разыскали 70-летнюю жительницу Харькова, заблудившуюся во время прохождения туристического маршрута.".